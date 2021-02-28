Сутки в ООС: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото из открытых источников

По состоянию на 17 часов 28 февраля, противник три раза обстреливал позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Верхнеторецкого российско-оккупационные войска осуществили несколько неприцільних выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 гектара территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

Напомним, 27 февраля противник девять раз обстрелял украинские позиции, использовав запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения. На мине подорвался украинский военный.