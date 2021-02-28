Сутки в ООС: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
По состоянию на 17 часов 28 февраля, противник три раза обстреливал позиции подразделений Объединенных сил.
Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Верхнеторецкого российско-оккупационные войска осуществили несколько неприцільних выстрелов из автоматического станкового гранатомета.
В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 гектара территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, February 28, 2021
Напомним, 27 февраля противник девять раз обстрелял украинские позиции, использовав запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения. На мине подорвался украинский военный.