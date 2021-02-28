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Сутки в ООС: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
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28 февраля 2021, 18:57 4

Сутки в ООС: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции

28 февраля 2021, 18:57 4
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Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
Фото из открытых источников
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По состоянию на 17 часов 28 февраля, противник три раза обстреливал позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Верхнеторецкого российско-оккупационные войска осуществили несколько неприцільних выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 гектара территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, February 28, 2021

Напомним, 27 февраля противник девять раз обстрелял украинские позиции, использовав запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения. На мине подорвался украинский военный.

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На Донбассе подорвался на мине украинский военный
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