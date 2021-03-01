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На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный
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01 марта 2021, 08:22 396

На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный

01 марта 2021, 08:22 396
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На обстрелы противника, наши воины открывали огонь в ответ
На обстрелы противника, наши воины открывали огонь в ответ
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС, сообщает RegioNews.

Так, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрелов противника погиб один украинский воин", - говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя было подавлено средствами РЭБ. Также, вблизи Верхнеторецка оккупанты осуществили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь в ответ. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на "тишину" якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

По состоянию на 7 часов утра 1 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, неподалеку Павлополя боевики вели прицельный огонь из автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, сутками ранее боевики три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

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