В Украину уже скоро будут поставки вакцины Coronavac из Китая, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал он.
Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".
Он подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется.
"Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", сказал он.
Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.
Напомним, сегодня Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире.