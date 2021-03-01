В Украину уже скоро будут поставки вакцины Coronavac из Китая, - Степанов

Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине

Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине

Фото: МИНЗДРАВ

Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал он. Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий". Он подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется. "Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", сказал он. Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине. Напомним, сегодня Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире.

.