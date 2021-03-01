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01 марта 2021, 15:53 8

В Украину уже скоро будут поставки вакцины Coronavac из Китая, - Степанов

01 марта 2021, 15:53 8
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Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине
Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине
Фото: МИНЗДРАВ
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Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал он.

Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".

Он подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется.

"Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", сказал он.

Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.

Напомним, сегодня Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире.

коронавирус Украина вакцина министр Минздрав

 
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