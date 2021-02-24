Чиновник Львовской ОГА за договор о строительстве амбулатории хотел "откат" в размере 365 тысяч

Мужчина задержан, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении

Мужчина задержан, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении

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При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачили исполняющего обязанности заместителя начальника управления капитального строительства Львовской ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Чиновник требовал и получил от представителя строительно-торговой фирмы неправомерную выгоду в размере 365 тыс. грн в качестве "отката" за ранее заключенный между управлением облгосадминистрации и частным предприятием договор о закупке работ по строительству и вводу в эксплуатацию амбулатории за государственные средства", - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть получение неправомерной выгоды, он привлек к своей "деятельности" частного предпринимателя, который выдавал фиктивные счета-фактуры об оплате на свое имя от имени частного предприятия.

Во время проведения обысков по местам работы должностного лица и осуществления предпринимательской деятельности частным предпринимателем изъята документация и мобильные телефоны.

Напомним, в Кривом Роге во время получения взятки задержали полицейского.