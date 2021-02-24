Разумков хочет изменить закон о санкциях: что предлагает

Он также объяснил, почему не поддержал введение санкций против "каналов Медведчука"

Он также объяснил, почему не поддержал введение санкций против "каналов Медведчука"

Фото: УНИАН

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков предложил внести изменения в закон о санкциях. Он также объяснил, почему не поддержал введение санкций против "каналов Медведчука".

Об этом говорится в интервью спикера парламента агентству "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

По словам Разумкова, изменив действующий закон о санкциях, удастся избежать разночтений во время будущих решений.

"Нам нужно... изменить закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия (введение санкций - ред.) были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом", - пояснил он.

Глава парламента напомнил, что воздержался во время голосования по введению санкций против каналов "112", ZIK и NewsOne, а также имеет отдельное мнение о введении санкций против нардепа Медведчука и еще ряда физических лиц.

"Потому что это решение касалось, как граждан Украины, так и граждан РФ. Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимается в Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", - отметил спикер ВР.

Поэтому, как отметил Разумков, нужно при введении санкций или параллельно идти судебным путем, либо изменить закон о санкциях.

Напомним 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

Вечером, 20 февраля, президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко.