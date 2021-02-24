Кабмин согласовал назначение руководителей в двух госагентствах
Кабинет Министров Украины во время заседания 24 февраля согласовал назначение глав двух государственных агентств.
Об этом в Facebook сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
Так, на главу Государственного космического агентства Украины был согласован Тафтай Владимир Владимирович, а на должность главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения - Костюк Сергей Николаевич.
Известно, что Тафтай Владимир участвовал в конкурсе на должность главы Госкосмоса еще в 2019 году. В период 2019-2020 годов работал начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики, позже занимал должность вице-президента по интеллектуальным вопросам государственного предприятия "Антонов".
Сергей Костюк работал генеральным директором Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат", в последнее время возглавлял ГСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.
24 февраля во время заседания Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, в частности, были согласованы кандидатуры заместителей глав областных государственных администраций.
Напомним, ранее Шмыгаль издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Временным руководителем агентства был назначен Владимира Михеева.