Кабмин согласовал назначение руководителей в двух госагентствах

Новых управленцев получило Космическое агентство и Агентство по управлению зоной отчуждения

Новых управленцев получило Космическое агентство и Агентство по управлению зоной отчуждения

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров Украины во время заседания 24 февраля согласовал назначение глав двух государственных агентств.

Об этом в Facebook сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Так, на главу Государственного космического агентства Украины был согласован Тафтай Владимир Владимирович, а на должность главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения - Костюк Сергей Николаевич.

Известно, что Тафтай Владимир участвовал в конкурсе на должность главы Госкосмоса еще в 2019 году. В период 2019-2020 годов работал начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики, позже занимал должность вице-президента по интеллектуальным вопросам государственного предприятия "Антонов".

Сергей Костюк работал генеральным директором Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат", в последнее время возглавлял ГСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.

24 февраля во время заседания Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, в частности, были согласованы кандидатуры заместителей глав областных государственных администраций.

Напомним, ранее Шмыгаль издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Временным руководителем агентства был назначен Владимира Михеева.