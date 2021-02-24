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24 февраля 2021, 15:34 133

Кабмин согласовал назначение руководителей в двух госагентствах

24 февраля 2021, 15:34 133
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Новых управленцев получило Космическое агентство и Агентство по управлению зоной отчуждения
Новых управленцев получило Космическое агентство и Агентство по управлению зоной отчуждения
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины во время заседания 24 февраля согласовал назначение глав двух государственных агентств.

Об этом в Facebook сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Так, на главу Государственного космического агентства Украины был согласован Тафтай Владимир Владимирович, а на должность главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения - Костюк Сергей Николаевич.

Известно, что Тафтай Владимир участвовал в конкурсе на должность главы Госкосмоса еще в 2019 году. В период 2019-2020 годов работал начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики, позже занимал должность вице-президента по интеллектуальным вопросам государственного предприятия "Антонов".

Сергей Костюк работал генеральным директором Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат", в последнее время возглавлял ГСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.

24 февраля во время заседания Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, в частности, были согласованы кандидатуры заместителей глав областных государственных администраций.

Напомним, ранее Шмыгаль издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Временным руководителем агентства был назначен Владимира Михеева.

Кабмин назначение космос Чернобыль правительство Кандидат

 
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