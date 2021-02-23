В Харьковском горсовете опредилились, как увековечить память Кернеса
Сегодня, 23 февраля, на заседании городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды приняли решение установить мемориальную доску покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу на фасаде здания Харьковского городского совета.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Харькова.
Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7)", - отметил первый заместитель Харьковского городского главы Александр Новак.
По его словам, памятный знак бывшему городскому главе откроют за внебюджетные средства.
Кроме того, Геннадию Кернесу планируется присвоить звание Почетный гражданин города Харькова.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря 2020 года умер мэр Харькова Геннадий Кернес, а семья Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана.