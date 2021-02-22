В Харькове работники СБУ задержали агента российской разведки

Он пытался получить информацию с грифом "секретно" о разработке нового типа брони

Он пытался получить информацию с грифом "секретно" о разработке нового типа брони

Фото: Facebook

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Генштаба ВС России при получении технической документации по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "Оплот".

Об этом сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает RegioNews.

Известно, что житель Харькова выезжал на территорию Российской Федерации, где был завербован военной разведкой. Мужчину задержали 21 февраля в 13:00 возле одного из выходов станции метро "Героев труда".

Вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Предателя задержали "на горячем" во время получения полного комплекта технической документации, которая имеет гриф ограничения доступа.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте моста.