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На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину" из гранатометов и снайперского оружия
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18 февраля 2021, 18:01 41

На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину" из гранатометов и снайперского оружия

18 февраля 2021, 18:01 41
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Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы
Фото: из открытых источников
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18 февраля, в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Шумы боевики вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, стрелкового и снайперского оружия.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ООС.

Также в течение суток саперы разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 196 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдалась "тишина”.

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