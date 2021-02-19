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19 лютого 2021, 16:47 521

Скільки українців вважають Зеленського відповідальним за події в країні: нові дані опитування

19 лютого 2021, 16:47 521
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2,4% переклали відповідальність на опозицію
2,4% переклали відповідальність на опозицію
Офіс президента
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Основну відповідальність за те, що відбувається в Україні, громадяни покладають на президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування Социс, передає RegioNews.

Так, 33% опитаних вважають, що основну відповідальність несе Зеленський, 24,8% — що уряд, 22,6% — що Верховна Рада. 2,4% переклали відповідальність на опозицію.

Опитування проводилось із 11 по 16 лютого 2021 року методом збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Дослідження проводилось по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Статистична похибка вибірки складає +/– 1,8%.

Раніше повідомлялося, що Зеленський як і раніше лідирує серед президентів.

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