На Донбассе снова стреляли: в ход шли минометы, гранатометы и оружие снайперская

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное противник применил против наших воинов автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Южного, а неподалеку Шумов оккупанты совершили обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 18 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдалась "тишина”.