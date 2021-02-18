Стало известно, сколько жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта
Это почти треть от всех жителей неподконтрольных территорий
Это почти треть от всех жителей неподконтрольных территорий
Почти 640 тысяч жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили по упрощенной процедуре паспорта Российской Федерации.
Как сообщает агентство "Интерфакс", об этом заявил начальник Главного управления МВД РФ в Ростовской области Олег Агарков, передает RegioNews.
На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек (получили российские паспорта, - ред.)", - сообщил Агарков.
Он отметил, что это люди, которые проживают на территориях, подконтрольных террористическим Донецкой и Луганской "народным республикам".
Напомним, в Украине можно будет изменить место регистрации онлайн. В Кабмине говорят, что это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифровой государства.
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