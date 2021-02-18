Стало известно, сколько жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта

Это почти треть от всех жителей неподконтрольных территорий

Это почти треть от всех жителей неподконтрольных территорий

Фото: из открытых источников

Почти 640 тысяч жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили по упрощенной процедуре паспорта Российской Федерации.

Как сообщает агентство "Интерфакс", об этом заявил начальник Главного управления МВД РФ в Ростовской области Олег Агарков, передает RegioNews.

На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек (получили российские паспорта, - ред.)", - сообщил Агарков.

Он отметил, что это люди, которые проживают на территориях, подконтрольных террористическим Донецкой и Луганской "народным республикам".

Напомним, в Украине можно будет изменить место регистрации онлайн. В Кабмине говорят, что это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифровой государства.