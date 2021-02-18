Стало відомо, скільки мешканців окупованого Донбасу отримали російські паспорти
Це майже третина від усіх жителів непідконтрольних територій
Це майже третина від усіх жителів непідконтрольних територій
Майже 640 тисяч мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали за спрощеною процедурою паспорти Російської Федерації.
Як повідомляє агентство "Інтерфакс", про це заявив начальник Головного управління МВС РФ в Ростовській області Олег Агарков, передає RegioNews.
На сьогоднішній день - вже 639 тисяч осіб (отримали російські паспорти, - ред.)", - повідомив Агарков.
Він зазначив, що це люди, які проживають на територіях, підконтрольних терористичним Донецькій та Луганській "народним республікам".
Нагадаємо, в Україні можна буде змінити місце реєстрації онлайн. У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави.
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