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18 лютого 2021, 15:03 385

Стало відомо, скільки мешканців окупованого Донбасу отримали російські паспорти

18 лютого 2021, 15:03 385
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Це майже третина від усіх жителів непідконтрольних територій
Це майже третина від усіх жителів непідконтрольних територій
Фото: із відкритих джерел
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Майже 640 тисяч мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали за спрощеною процедурою паспорти Російської Федерації.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", про це заявив начальник Головного управління МВС РФ в Ростовській області Олег Агарков, передає RegioNews.

На сьогоднішній день - вже 639 тисяч осіб (отримали російські паспорти, - ред.)", - повідомив Агарков.

Він зазначив, що це люди, які проживають на територіях, підконтрольних терористичним Донецькій та Луганській "народним республікам".

Нагадаємо, в Україні можна буде змінити місце реєстрації онлайн. У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави.

ОРДЛО Донецька область Луганська область паспорт Росія громадянство

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