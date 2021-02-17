На Донбассе снова стреляли из снайперского оружия и минометов

Боевых потерь среди наших воинов нет

Боевых потерь среди наших воинов нет

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Со станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

С начала текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.