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На Донбассе снова стреляли из снайперского оружия и минометов
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17 февраля 2021, 08:11 8

На Донбассе снова стреляли из снайперского оружия и минометов

17 февраля 2021, 08:11 8
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Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Со станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

С начала текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
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