Президент подписал указ об увеличении помощи тяжелобольным детям

Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку

Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку

Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку.

Согласно закону, помощь для тяжелобольных детей выплачивается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. А ранее он был на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Речь идет о детях, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, которые имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени.

Также такую помощь выплачивают на ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, паллиативная помощь.

Известно, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, сколько предпринимателей уже получили помощь на детей.