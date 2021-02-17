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17 февраля 2021, 17:13 39

Президент подписал указ об увеличении помощи тяжелобольным детям

17 февраля 2021, 17:13 39
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Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку
Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку
Офис президента
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українською мовою

В Украине увеличат размер помощи тяжелобольным детям. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2024.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку.

Согласно закону, помощь для тяжелобольных детей выплачивается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. А ранее он был на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Речь идет о детях, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, которые имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени.

Также такую помощь выплачивают на ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, паллиативная помощь.

Известно, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, сколько предпринимателей уже получили помощь на детей.

Украина помощь президент дети указ

 
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