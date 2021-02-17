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17 лютого 2021, 17:13 41

Президент підписав указ про збільшення допомоги тяжкохворим дітям

17 лютого 2021, 17:13 41
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Зараз таку допомогу виплачують 691 дитині
Зараз таку допомогу виплачують 691 дитині
Офіс президента
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В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2024.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.

Зараз таку допомогу виплачують 691 дитині.

Відповідно до закону, допомога для важкохворих дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. А раніше він був на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Йдеться про дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, які мають тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня.

Також таку допомогу виплачують на дитину, яка отримала тяжку травму, яка потребує трансплантації органа, паліативної допомоги.

Закон стане чинним з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, скільки ФОПів вже отримали допомогу на дітей.

Україна допомога президент діти указ

 
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