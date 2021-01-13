В Минсоцполитики рассказали, сколько предпринимателей уже получили помощь на детей

Те, кто не обращался ранее, смогли получить помощь на детей, подав до 15 декабря заявление и необходимые документы

Те, кто не обращался ранее, смогли получить помощь на детей, подав до 15 декабря заявление и необходимые документы

Фото из открытых источников

В конце декабря прошлого года почти 100 тысяч физических лиц-предпринимателей, которые относятся к 1-й и 2-й групп налогоплательщиков, получили помощь на детей.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. "Правительство возобновил в ноябре и декабре 2020 года выплату помощи на детей предпринимателей, которые относятся к 1-й и 2-й групп. Почти 100 тысяч предпринимателей получили эту помощь в конце декабря прошлого года. Важно, что всем предпринимателям, которые получали такие выплаты весной, их переназначили автоматически, без подачи нового заявления и необходимых документов", - сказала Лазебная. По ее словам, те, кто не обращался ранее, смогли получить помощь на детей, подав до 15 декабря заявление и необходимые документы. Министр напомнила, что 9 декабря 2020 года правительство одобрило постановление, согласно которому застрахованные лица (наемные работники и предприниматели) имели возможность получить частичную компенсацию в сумме 8000 гривен за потерю дохода в связи с введением карантинных ограничений. "Более 700 тысяч людей могли воспользоваться этой программой. Как и обещал Президент Украины, еще до Нового года выплаты получили почти 500 тыс. лиц", - рассказала глава Минсоцполитики. Она отметила, что освобождено от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ плательщиков единого налога первой группы за периоды с 1 до 31 декабря 2020 года и с 1 января до 31 мая 2021 года за себя. "Важно, что эти месяцы неуплаты взноса включаются в страховой стаж", - подчеркнула министр. Напомним, 23 декабря в Украине начали выплачивать карантинную помощь предпринимателям.

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