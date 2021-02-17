На Прикарпатье движение грузовиков до сих пор ограничено из-за непогоды
По состоянию на утро 17 февраля для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действует ограничение движения грузовиков на отдельных участках дорог Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта в Ивано-Франковской области на автодороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок м. Коломыя - м.Городенка)", - говорится в сообщении.
По информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено 458 лиц и 337 единиц техники. Дополнительно от ГСЧС привлекалось 7 единиц тяжелой инженерной техники.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах.