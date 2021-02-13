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Сутки в ООС: семь обстрелов, один боец ранен
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13 февраля 2021, 10:08 203

Сутки в ООС: семь обстрелов, один боец ранен

13 февраля 2021, 10:08 203
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На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ
На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ
Фото из открытых источников
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В пятницу, 12 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС, пишет RegioNews.

Вблизи Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Возле Павлополя, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4. А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, беспилотник вовремя был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. С начала суток, 13 февраля, на Донбассе пока без обстрелов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, February 12, 2021

Напомним, 11 февраля на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных.

Донбасс Украина война обстрел боевики

 
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