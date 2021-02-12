На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных

В штабе считают, что "ситуация остается контролируемой"

В штабе считают, что "ситуация остается контролируемой"

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников со снайперского оружия.

В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, и, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - отмечают в штабе.

Вблизи Новомихайловки, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг совершил несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также, вблизи Луганского, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.