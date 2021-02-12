Спикер ТКГ Арестович признал, что перемирия на Донбассе нет

Заявления о том, что ВСУ "молчат", по его словам, не соответствуют действительности

Заявления о том, что ВСУ "молчат", по его словам, не соответствуют действительности

Фото из открытых источников

Частое употребление термина "перемирие" в публичной плоскости не наделяет его юридической силой, ведь по факту на Донбассе действует режим прекращения огня".

Об этом заявил спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в Facebook, передает RegioNews. Он утверждает, что украинские военные отвечают огнем на обстрелы российских войск и их наемников на Донбассе. Заявления о том, что ВСУ "молчат", по его словам, не отвечают действительности. ""Перемирие" — не юридический термин. Де-юре "перемирия" не было и нет, и частое употребление этого слова в публичной риторике и критике не делает его юридическим понятием. Де-юре действует "режим прекращения огня". Он действует с нарушениями, начиная с Нового года — с частыми нарушениями, с трагическими последствиями: в результате обстрелов с 1 января погибло шестеро (двое только за вчера), и ранено 16 военнослужащих. А есть ещё и потери не от огня противника (тот же подрыв под Марьинкой)", — написал Арестович 12 февраля у себя в Facebook. Он также попытался объяснить, почему Украина не инициирует отмену "режима прекращения огня". "Причины следующие: а) его стоило огромных трудов ввести. Отменив его, ввести снова будет стоить ещё больших; б) сохранение де-юре "режима прекращения огня" не препятствует адекватным действиям ВСУ в ответ на огонь противника — достаточно почитать сводки со стороны РФ, чтобы наглядно убедиться, что оккупантов гибнет не меньше, если не больше; в) сторона, которая первая выйдет из "режима прекращения огня", налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества", — написал представитель украинской делегации в ТКГ. 1. Мы стреляем. 2. То, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме - теме... Posted by Алексей Арестович on Friday, February 12, 2021 Напомним, ранее Арестович объяснил, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе.

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