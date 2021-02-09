На Донбассе боевики дважды открывали огонь, потерь нет - штаб
9 февраля в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.
Также неподалеку поселка Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
Также за сутки в зоне проведения операции Объединенных сил саперы разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.
Напомним, на Донбассе военные выстрелами остановили авто, которое прорывалось в ОРДО, водитель погиб.
За прошедшие сутки боевики били из минометов и гранатометов, боевых потерь среди наших воинов нет.