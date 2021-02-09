На Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь, втрат немає – штаб

Бойовики вели вогонь поблизу населених пунктів Шуми та Піски

Бойовики вели вогонь поблизу населених пунктів Шуми та Піски

Фото: із відкритих джерел

9 лютого упродовж доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, поблизу населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів та стрілецької зброї”, - розповіли в штабі ООС.

Також неподалік селища Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На прицільні обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає”, - йдеться в повідомленні.

Також за добу в зоні проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 113 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Донбасі військові пострілами зупинили авто, яке проривалося в ОРДО, водій загинув.

Минулої доби бойовики гатили з мінометів та гранатометів, бойових втрат серед наших воїнів немає.