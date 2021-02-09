В Краматорске горело общежитие, погибла женщина
Спасателям удалось эвакуировать 43 жителя
Спасателям удалось эвакуировать 43 жителя
Вчера вечером в одном из общежитий Краматорска (Донецкая область) произошел пожар. В результате погибла женщина, однако спасателям удалось эвакуировать 43 жителя.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, пожар в пятиэтажном общежитии, который находится на улице Академическая, произошел около 21:30. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло на 4-м этаже. После этого началась эвакуация жителей.
Пожарные локализовали пожар в 21:41, а ликвидирована она была в 21:58. Во время тушения была найдена погибшая женщина 1952 года рождения.
Напомним, 8 февраля в Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть жертвы.
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