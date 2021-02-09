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09 февраля 2021, 11:09 1069

Пожар в харьковской многоэтажке: на место трагедии прибыл Терехов

09 февраля 2021, 11:09 1069
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Пострадавших жителей временно расселят
Пострадавших жителей временно расселят
Фото: из открытых источников
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В Харькове на проспекте Гагарина, 165, потушили пожар в 14-этажном жилом доме. Жителей, чьи квартиры полностью пострадали после пожара - расселят.

Об этом сообщил секретарь городского совета Харькова и исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов, передает RegioNews.

По предварительной информации, причиной ЧП могли стать неосторожность при курении или замыкание электропроводки.

Отмечается, что за медицинской помощью никто из жильцов не обращался.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошел пожар в квартире 14-этажного жилого дома на проспекте Гагарина, 165. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 35 человек.

пожар Харьков ГСЧС жертва Игорь Терехов

 
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