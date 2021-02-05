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05 февраля 2021, 16:17 507

На Полтавщине люди перекрыли трассу и требуют снижения тарифов

05 февраля 2021, 16:17 507
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Также участники протестов требуют отмены лицензии ПАО "Лубныгаз"
Также участники протестов требуют отмены лицензии ПАО "Лубныгаз"
Фото: suspilne
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Под Полтавой на трассе Киев-Харьков проходит акция против повышения коммунальных тарифов: митингующие перекрыли трассу вблизи деревни Копылы и под Лубнами.

Как передает RegioNews, об этом пишут местные СМИ.

При этом люди держат транспаранты с надписями: "Тарифы ЖКХ - это грабеж украинцев", "Снизьте тарифы", "Присоединяйтесь и не будьте равнодушными".

Кроме традиционных требований к власти о пересмотре и реальном снижении тарифов на газ и его транспортировку, участники протеста требуют и конкретные шаги, которые приведут к результату на пользу людей.

Также люди требуют безотлагательного создания коммунального предприятия, которое вместо ПАО "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети низкого и среднего давления, которые должны быть переданы ему решением полномочных органов местного самоуправления.

Отмечается, что акции протеста проходят под наблюдением сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что перекрытие трассы Киев-Чоп на Закарпатье: в пробках стоят около сотни грузовиков.

газ Полтава тарифы митинг протесты электричество

 
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