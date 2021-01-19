Кабмин готовит законопроект по снижению тарифа на распределение газа
Кабинет министров Украины готовит законопроект, который касается цены на газ. В частности, речь идет о том, чтобы сократить разрыв в тарифе на распределение газа в различных регионах.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.
По его словам, сегодняшнее решение регулятора НКРЭКУ о снижении предельного тарифа на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр не значит, что он будет одинаковым для всех. У десятков компаний этот тариф будет ниже.
"В ближайшее время в парламент будет подано инициативу, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - добавил Шмыгаль.
Напомним, 18 января Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.