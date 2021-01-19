Кабмин готовит законопроект по снижению тарифа на распределение газа

Ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр

Ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр

Кабинет министров Украины готовит законопроект, который касается цены на газ. В частности, речь идет о том, чтобы сократить разрыв в тарифе на распределение газа в различных регионах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

По его словам, сегодняшнее решение регулятора НКРЭКУ о снижении предельного тарифа на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр не значит, что он будет одинаковым для всех. У десятков компаний этот тариф будет ниже.

"В ближайшее время в парламент будет подано инициативу, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 18 января Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.