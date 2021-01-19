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19 января 2021, 12:49 6

Кабмин готовит законопроект по снижению тарифа на распределение газа

19 января 2021, 12:49 6
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Ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр
Ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр
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Кабинет министров Украины готовит законопроект, который касается цены на газ. В частности, речь идет о том, чтобы сократить разрыв в тарифе на распределение газа в различных регионах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

По его словам, сегодняшнее решение регулятора НКРЭКУ о снижении предельного тарифа на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр не значит, что он будет одинаковым для всех. У десятков компаний этот тариф будет ниже.

"В ближайшее время в парламент будет подано инициативу, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 18 января Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.

газ Украина тарифы цена премьер
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