Дело Гандзюк: защита Мангера просит предъявить ему подозрение в покушении на убийство трех свидетелей

Адвокат отмечает, что Мангер находится под стражей исключительно потому, что прокурор утверждает, что он угрожал свидетелям

Адвокат отмечает, что Мангер находится под стражей исключительно потому, что прокурор утверждает, что он угрожал свидетелям

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Адвокаты экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, обвиняемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, просят суд обязать прокурора предъявить их подзащитному подозрении в покушении на убийство 3 свидетелей для того, чтобы он получил процессуальные права подозреваемого и мог защищать себя.

Об этом Facebook сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, пишет RegioNews. "Думаю, что сегодня мы подали по делу Мангера ходатайство, которое еще не подавалось в суды в современной Украине. Если говорить простым языком, то мы просим суд обязать прокурора предъявить Мангеру подозрение в покушении на убийство Браги, Пилипенко и Павловского. Именно так - мы просим, чтобы Мангера официально признали подозреваемым, а затем и обвиняемым в таком вот деле. И передали его в суд", - говорится в сообщении. Адвокат отмечает, что Мангер находится под стражей исключительно потому, что прокурор утверждает, что он угрожал свидетелям Браге, Пилипенко и Павловскому. Поэтому сторона защиты ходатайствует и требует бязать прокурора немедленно предъявить Мангеру подозрение, чтобы он получил процессуальные права подозреваемого и мог защищать себя - вызывать свидетелей, требовать проведения очных ставок, предоставлять доказательства в свою защиту, требовать проведение экспертиз и тому подобное. Думаю, что сегодня мы подали по делу Мангера ходатайство, которое ещё не подавалось в суды в современной Украине. Если... Posted by Dmytro Ilchenko on Monday, February 8, 2021 Напомним, следствие обнаружило подготовку к убийству двух свидетелей в деле Кати Гандзюк.

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