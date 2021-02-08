Дело Гандзюк: защита Мангера просит предъявить ему подозрение в покушении на убийство трех свидетелей
Адвокаты экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, обвиняемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, просят суд обязать прокурора предъявить их подзащитному подозрении в покушении на убийство 3 свидетелей для того, чтобы он получил процессуальные права подозреваемого и мог защищать себя.
Об этом Facebook сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, пишет RegioNews.
"Думаю, что сегодня мы подали по делу Мангера ходатайство, которое еще не подавалось в суды в современной Украине. Если говорить простым языком, то мы просим суд обязать прокурора предъявить Мангеру подозрение в покушении на убийство Браги, Пилипенко и Павловского. Именно так - мы просим, чтобы Мангера официально признали подозреваемым, а затем и обвиняемым в таком вот деле. И передали его в суд", - говорится в сообщении.
Адвокат отмечает, что Мангер находится под стражей исключительно потому, что прокурор утверждает, что он угрожал свидетелям Браге, Пилипенко и Павловскому. Поэтому сторона защиты ходатайствует и требует бязать прокурора немедленно предъявить Мангеру подозрение, чтобы он получил процессуальные права подозреваемого и мог защищать себя - вызывать свидетелей, требовать проведения очных ставок, предоставлять доказательства в свою защиту, требовать проведение экспертиз и тому подобное.
Думаю, что сегодня мы подали по делу Мангера ходатайство, которое ещё не подавалось в суды в современной Украине. Если...Posted by Dmytro Ilchenko on Monday, February 8, 2021
Напомним, следствие обнаружило подготовку к убийству двух свидетелей в деле Кати Гандзюк.