Непогода в Украине: обесточены 358 населенных пунктов в семи областях

В некоторых областях введены временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта

В некоторых областях введены временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта

Фото: из открытых источников

В Украине из-за сложных погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) обесточены 358 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в семи областях", - говорится в сообщении.

Без света остались населенные пункты: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17, Херсонская - 6 и Киевская - 5.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС добавили, что транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения Украины обеспечено, за исключением отдельных ограничений на трассах М-15 и М-16 в Одесской области, а также М-13 в Николаевской области. Ограничение движения грузовиков в Киевской области и на въезд в Киев снято.

Спасатели призвали владельцев автомобилей воздержаться от поездок в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог.

Ранее сообщалось, что в Украине обесточены 273 населенных пункта, в южных областях движение транспорта ограничено.