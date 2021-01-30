Вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной, - Зеленский

Вместе с тем глава государства поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Иммунизация будет добровольной

Вместе с тем глава государства поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Иммунизация будет добровольной

Офис президента

Этот аспект иммунизации, которую планируется начать в феврале, он детально обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку", — сказал Зеленский.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов сказал, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX", — заверил Степанов.

В то же время глава государства поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Иммунизация будет добровольной.

Однако и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации.

"У нас всегда идут споры даже по уже известным вакцинам. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты", — отметил президент.

Максим Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам будут предлагать качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина в феврале получит более 100 тысяч вакцин от Pfizer.