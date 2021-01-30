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30 января 2021, 14:28 65

В Минздраве заявили, что Украина в феврале получит более 100 тысяч вакцин от Pfizer

30 января 2021, 14:28 65
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Инициатива COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина
Инициатива COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина
Фото: Минздрав
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Украина в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Как отметил Ляшко, инициатива COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина.

По данным пресс-службы Минздрава, первая партия вакцин от COVID-19 в Украину прибудет в середине февраля.

Как отметил Ляшко, в рамках инициативы COVAX на начало 2021 года уже подписаны контракты на 40 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и 150 миллионов доз AstraZeneca/Oxford, которые будут доступны для стран-участниц глобального механизма уже в первом квартале этого года.

Да! Украина получила ответ от COVAX Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech...

Posted by Виктор Ляшко on Saturday, January 30, 2021

Напомним, ранее в Минздраве заверили, что доступ к вакцине от COVID-19 будет у каждого украинца.

коронавирус Украина вакцина карантин Минздрав

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