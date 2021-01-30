Вакцинація від COVID-19 в Україні буде безкоштовною, - Зеленський

Водночас глава держави підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19. Імунізація буде добровільною

Водночас глава держави підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19. Імунізація буде добровільною

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти COVID-19 повинна бути безкоштовною.

Цей аспект імунізації, яку планується розпочати в лютому, він детально обговорив з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

"Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю", — сказав Зеленський.

Своєю чергою очільник МОЗ Максим Степанов сказав, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

"Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX", — запевнив Степанов.

Водночас глава держави підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19. Імунізація буде добровільною.

Однак і президент, і Міністерство охорони здоров’я сподіваються, що українці уважно ставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

"У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу йдеться не лише про національні програми, йдеться про світову програму із захисту населення в кожному куточку планети", — зазначив президент.

Максим Степанов запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово, українцям пропонуватимуть якісні вакцини, які зберігатимуть у належних умовах.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що Україна в лютому отримає понад 100 тисяч вакцин від Pfizer.