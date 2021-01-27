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27 января 2021, 12:38 3

Стало известно, сколько украинцев незаконно удерживают на Донбассе

27 января 2021, 12:38 3
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Боевики планируют осуществить одностороннюю передачу украинцев, но точная дата пока неизвестна
Боевики планируют осуществить одностороннюю передачу украинцев, но точная дата пока неизвестна
Фото из открытых источников
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С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросла.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

В настоящее время количество незаконно удерживаемых украинцев составляет 267 человек. Из них 226 - гражданские лица, в том числе 4 волонтеров, 37 - военнослужащие, 4 - добробаты.

По ее словам, боевики планируют осуществить одностороннюю передачу украинцев, но точная дата пока неизвестна.

"Мной выяснено, что в отношении некоторых лиц, из тех кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно. По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания неизвестно", - написала Денисова.

По имеющейся у меня информации реализация решения руководства так называемых самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНВ" о...

Posted by Людмила Денисова on Tuesday, January 26, 2021

Напомним, ранее омбудсмен Денисова сообщила, что боевики вскоре могут передать Украине девятерых пленных.

Донбасс Украина война заключенные Омбудсмен
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