Стало известно, сколько украинцев незаконно удерживают на Донбассе

Боевики планируют осуществить одностороннюю передачу украинцев, но точная дата пока неизвестна

Боевики планируют осуществить одностороннюю передачу украинцев, но точная дата пока неизвестна

Фото из открытых источников

С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросла.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

В настоящее время количество незаконно удерживаемых украинцев составляет 267 человек. Из них 226 - гражданские лица, в том числе 4 волонтеров, 37 - военнослужащие, 4 - добробаты.

По ее словам, боевики планируют осуществить одностороннюю передачу украинцев, но точная дата пока неизвестна.

"Мной выяснено, что в отношении некоторых лиц, из тех кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно. По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания неизвестно", - написала Денисова.

По имеющейся у меня информации реализация решения руководства так называемых самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНВ" о... Posted by Людмила Денисова on Tuesday, January 26, 2021

Напомним, ранее омбудсмен Денисова сообщила, что боевики вскоре могут передать Украине девятерых пленных.