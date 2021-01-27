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Боевики шесть раз обстреливали украинских военных на Донбассе - штаб
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27 января 2021, 18:07 9

Боевики шесть раз обстреливали украинских военных на Донбассе - штаб

27 января 2021, 18:07 9
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Враг обстреливал позиции вооруженных сил Украины в районе Зайцевого, Авдеевки, Марьинки и Водяного
Враг обстреливал позиции вооруженных сил Украины в районе Зайцевого, Авдеевки, Марьинки и Водяного
Фото: flickr
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27 января в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь из стрелкового оружия, а в районе Водяного, что на Приазовье - из подствольного гранатомета.

Боевых потерь среди наших защитников нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформировали представителей ОБСЕ.

Также в течение суток саперы разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений, в штабе ООС отчитываются только о 5. В течение суток ранены еще одно украинского военнослужащего.

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