Десять обстрелов в сутки: в ООС уверяют, что ситуация на Донбассе контролируемая

Боевики вели огонь из всех видов вооружений

Боевики вели огонь из всех видов вооружений

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Павлополя, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Богдановка, враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцевое, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Луганского – из станкового противотанкового гранатомета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - уверяют в штабе ООС.

С начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.