В Раде заявляют о недоверии министру обороны Тарану

Однако в профильном комитете уверяют, что недоверие не высказывали

Однако в профильном комитете уверяют, что недоверие не высказывали

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом Рахманин рассказал в интервью "Украинской правде".

Несколько дней назад за подписью председателя комитета, в котором есть представители всех фракций и в котором большинство от "Слуги народа", было отправлено письмо на верховного главнокомандующего, где комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной. Это означало бы, что президент должен внести представление на увольнение его с должности. Потому что все, что можно провалить, министр провалил", - отметил Рахманин.

В свою очередь глава подкомитета по госбезопасности и обороны Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в комментарии "Укринформу" опровергла информацию о выражении недоверия комитетом министру обороны Андрею Тарану.

Мы не голосовали по этому, и решение на этот счет нет. Мы только пришли к выводу, что нужно обратиться с письмом к Президенту по результатам отчета министра обороны, и обратились с письмом к президенту. То есть формального выражения недоверия министру Тарану от Комитета национальной безопасности и обороны не было", - отметила депутат.

По ее словам, члены комитета в письме к президенту оценили состояние дел, отметили неудовлетворительное выполнение государственного оборонного заказа и "перечислили причины, по которым мы считаем, что есть вопрос к господину Тарану".

Но это точно не является выражение ему недоверия, и это точно не является формальным поводом к каким-то действиям. Мы обратились к президенту и в своем обращении выложили причины и причинно-следственные связи", - подчеркнула Верещук.

Напомним, в марте Зеленский предлагал Раде кандидатуры министра обороны и главы МИД.