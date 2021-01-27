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27 января 2021, 12:36 6

Парламентарии приняли законопроект по защите должников от коллекторских компаний

27 января 2021, 12:36 6
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Предлагается установить определенные требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности
Предлагается установить определенные требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности
Фото из открытых источников
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Парламентарии приняли за основу законопроект относительно защиты должников при урегулировании вопроса задолженности с коллекторской компанией.

Соответствующее решение поддержали 355 народных депутатов Украины на пленарном заседании в среду, 27 января, передает RegioNews.

Законопроектом № 4241 нормируются взыскания любыми субъектами во внесудебном порядке задолженности по кредиту. Коллекторской компанией в документе определяется та, которая осуществляет урегулирование просроченной задолженности и включена в Реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк Украины.

Законопроект предусматривает, чтобы заемщика от угроз защищали не только лишь соображения морали, а регулятор, вооруженный соответствующими средствами контроля, и механизмы, благодаря которым рынок сам сделает изгоем того, кто решил действовать за пределами дозволенного, — сказала во время представления законопроекта председатель подкомитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Предлагается установить определенные требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности:

соблюдать требования этичного поведения и правил взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности и/или уступке права требования новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений.

Законопроектом также предлагается установить требования к взаимодействию с потребителем во время урегулирования просроченной задолженности, это может происходить путем:

непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры);

отправки сообщений (текстовых, голосовых и иных сообщений, в том числе без привлечения работников путем использованием программного обеспечения);

отправки почтовых отправлений (по месту жительства или по месту работы).

Как сообщалось, в сегодняшней повестке дня Рады также Национальный план вакцинации населения. Также рассмотрят проект постановления о создании ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця”.

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