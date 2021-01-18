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18 января 2021, 09:24 22

ЦИК назвала окончательную явку на повторных выборах мэров в трех украинских городах

18 января 2021, 09:24 22
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Наиболее активными были избиратели в Броварах
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку на повторных выборах городских глав в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что по состоянию на 20:00 (время закрытия избирательных участков), явка была следующей:

  • Бровары - 43,02%
  • Новгород-Северский - 41,48%
  • Борисполь - 30,15%

Ранее сообщалось, что стало известно, кто побеждает в Борисполе и Новгород-Северском.

Напомним, в трех городах Украины, 17 января, проходили повторные выборы городских голов. Мэров выбирали в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

выборы голосование ЦИК Кандидат явка
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