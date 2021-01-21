На Донбассе боевики дважды обстреляли силы ООС: украинский боец получил ранение

Боевики вели обстрел вблизи Старогнатівки

Боевики вели обстрел вблизи Старогнатівки

Фото: штаб ООС

В течение прошлых суток, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских военных из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.

В результате вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики вели обстрел вблизи Водяного и Южного.