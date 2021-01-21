В Киеве поймали аферистов, которые продавали поддельные справки о тесте на COVID-19
В Киеве семейная пара и их сын через интернет распространяли информацию об изготовлении справок с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения лабораторных исследований. По факту подделки документов правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
По желанию клиентов, справки изготавливали на иностранных языках для выезда за границу. Стоила такая услуга 500 гривен. За день злоумышленники успевали реализовать как минимум 70 фальсифицированных справок", - сообщили правоохранители.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
Напомним, ранее стало известно, что Украину готовят к введению COVID-паспортов.