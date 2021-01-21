СБУ проводить обшуки у головному офісі "Київводоканалу"
Сьогодні, 21 січня працівники Служби безпеки України проводять слідчі дії в головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал".
Про це у Facebook повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.
У головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво компанії відкрито до співпраці", - йдеться в повідомленні.
В пресслужбі "Київводоканалу" пообіцяли пізніше повідомити про всі подробиці та причини обшуків в офісі компанії, якщо це дозволить слідство.
На оприлюднених фото видно, що на вхідних дверях приміщення вибите скло, працівники перебувають в коридорі будівлі.
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