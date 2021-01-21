СБУ проводить обшуки у головному офісі "Київводоканалу"

В компанії заявляють, що "відкриті до співпраці", але подробиць та причин обшуків не розголошують

В компанії заявляють, що "відкриті до співпраці", але подробиць та причин обшуків не розголошують

Фото: Facebook

Сьогодні, 21 січня працівники Служби безпеки України проводять слідчі дії в головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews. У головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво компанії відкрито до співпраці", - йдеться в повідомленні. В пресслужбі "Київводоканалу" пообіцяли пізніше повідомити про всі подробиці та причини обшуків в офісі компанії, якщо це дозволить слідство. На оприлюднених фото видно, що на вхідних дверях приміщення вибите скло, працівники перебувають в коридорі будівлі. Нагадаємо, на Полтавщині затримали на хабарі голову управління податкової служби, чиновник систематично вимагав гроші від комерційних структур.

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