У Зеленского объяснили, что будет с рынком газа в Украине

В ОП остаются сторонниками рынка газа

В ОП остаются сторонниками рынка газа

Рixabay

У президента Украины рассказали, что идея временно ограничить цену на газ не должна восприниматься как отказ власти от рынка газа. Увеличение тарифов на газ может привести к возможному росту задолженности по оплате коммунальных услуг.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал советник президента по вопросам экономики Олег Устенко.

"Все эти факторы неопределенности на фоне турбулентной экономической ситуации точно не играют в плюс для доходов населения", - пояснил экономист.

В ОП остаются сторонниками рынка газа. Устенко считает, что недавно открытом рынке нужно корректировки, поскольку имеются признаки злоупотребления ценами со стороны отдельных компаний.

"Рынок нуждается в корректировке, которое уже назрело. МВФ с такой же логикой: рынок нужен, он необходим, корректировки нужно. По крайней мере, в таком раскладе это обсуждается с ними", - сказал советник Зеленского.

Напомним, 18 января Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.