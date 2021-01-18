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18 січня 2021, 11:53 32

У Зеленського пояснили, що буде з ринком газу в Україні

18 січня 2021, 11:53 32
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В ОП залишаються прихильниками ринку газу
В ОП залишаються прихильниками ринку газу
Рixabay
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У президента України розповіли, що ідея тимчасово обмежити ціну на газ не повинна сприйматися як відмова влади від ринку газу. Збільшення тарифів на газ може призвести до можливого зростання заборгованості по оплаті комунальних послуг.

Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це розповів радник президента з питань економіки Олег Устенко.

"Всі ці фактори невизначеності на тлі турбулентної економічної ситуації точно не грають в плюс для доходів населення", - пояснив економіст.

В ОП залишаються прихильниками ринку газу. Устенко вважає, що нещодавно відкритому ринку потрібно коригування, оскільки є ознаки зловживань цінами з боку окремих компаній.

"Ринок потребує корегування, яке вже назріло. МВФ з такою ж логікою: ринок потрібен, він необхідний, коригування потрібно. Принаймні, в такому розкладі це обговорюється з ними", - сказав радник Зеленського.

Нагадаємо, 18 січня Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр.

газ
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