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15 января 2021, 14:15 34

На Житомирщине разворовывали средства при реконструкции нефтепровода - СБУ

15 января 2021, 14:15 34
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Для реализациӥ коррупционной схемы злоумышленники использовали фиктивные фирмы
Для реализациӥ коррупционной схемы злоумышленники использовали фиктивные фирмы
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украӥны обнаружили хищения бюджетных средств при реконструкции магистрального нефтепровода в Житомирський области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капитальный ремонт и реконструкцию нефтепровода для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности.

Общая стоимость предусмотренных работ составила почти 130 миллионов гривен. В открытых торгах победили две фирмы из Киева.

Установлено, что фирмы не имеют необходимой материально-техничноӥ базы и квалифицированных работников для выполнения соответствующих работ. Также на отдельных участках работ подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов", - говорится в сообщении.

Для реализациӥ коррупционной схемы злоумышленники использовали фиктивные фирмы. Во время обысков СБУ обнаружила "черновую" бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера причиненного государству ущерба.

Напомним, ранее так называемому "мэру Дебальцево" было сообщено о подозрении в терроризме.

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