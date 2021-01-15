На Житомирщине разворовывали средства при реконструкции нефтепровода - СБУ

Для реализациӥ коррупционной схемы злоумышленники использовали фиктивные фирмы

Для реализациӥ коррупционной схемы злоумышленники использовали фиктивные фирмы

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украӥны обнаружили хищения бюджетных средств при реконструкции магистрального нефтепровода в Житомирський области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капитальный ремонт и реконструкцию нефтепровода для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности.

Общая стоимость предусмотренных работ составила почти 130 миллионов гривен. В открытых торгах победили две фирмы из Киева.

Установлено, что фирмы не имеют необходимой материально-техничноӥ базы и квалифицированных работников для выполнения соответствующих работ. Также на отдельных участках работ подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов", - говорится в сообщении.

Для реализациӥ коррупционной схемы злоумышленники использовали фиктивные фирмы. Во время обысков СБУ обнаружила "черновую" бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера причиненного государству ущерба.

Напомним, ранее так называемому "мэру Дебальцево" было сообщено о подозрении в терроризме.