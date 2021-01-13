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В зоне ООС в течение суток наблюдалась "тишина" - штаб
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13 января 2021, 17:55 72

В зоне ООС в течение суток наблюдалась "тишина" - штаб

13 января 2021, 17:55 72
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Ситуация полностью контролируется украинскими военными
Фото: из открытых источников
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13 января в течение суток во всех районах ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в штабе рассказали, что за сутки в районе проведения операции Объединенных сил саперы разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

Напомним, на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима "тишины", один военный получил ранения.

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