В зоне ООС в течение суток наблюдалась "тишина" - штаб
Ситуация полностью контролируется украинскими военными
Ситуация полностью контролируется украинскими военными
13 января в течение суток во всех районах ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также в штабе рассказали, что за сутки в районе проведения операции Объединенных сил саперы разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.
Напомним, на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима "тишины", один военный получил ранения.
На Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима "тишины", один военный получил раненияВсе новости »
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