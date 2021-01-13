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В зоні ООС упродовж доби спостерігалася "тиша" - штаб
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13 січня 2021, 17:55 52

В зоні ООС упродовж доби спостерігалася "тиша" - штаб

13 січня 2021, 17:55 52
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Фото: із відкритих джерел
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13 січня протягом доби у всіх районах відповідальності  частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, - йдеться в повідомленні.

Також у штабі розповіли, що за добу у районі проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували більше 4 гектарів території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

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