В зоні ООС упродовж доби спостерігалася "тиша" - штаб

Організаторами акцій протесту проти підвищення комунальних тарифів у Полтаві, які супроводжувалися спробою прорватися в будівлю облдержадміністрації та перекриттям доріг в місті, виявилися професійні ...

Справа не в ЖКГ. Хто стоїть за розгойдуванням "тарифного майдану" у Полтаві

12 січня 2021

Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернівецьку облраду

Президентська партія показала на місцевих виборах на Буковині гарний результат – у двох із трьох новостворених райрадах «Слуга народу» без проблем провела своїх голів. За цією ж логікою, саме вони мал...