В зоні ООС упродовж доби спостерігалася "тиша" - штаб
Ситуація повністю контрольована українськими військовими
Ситуація повністю контрольована українськими військовими
13 січня протягом доби у всіх районах відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, - йдеться в повідомленні.
Також у штабі розповіли, що за добу у районі проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували більше 4 гектарів території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.
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