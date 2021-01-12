На Донбассе боевики восемь раз обстреливали силы ООС с минометов и гранатометов

Украинские военные вели огонь в ответ на вражеские обстрелы

Украинские военные вели огонь в ответ на вражеские обстрелы

Фото: из открытых источников

12 января, в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков... применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении.

Также в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное противник применял против украинских военных гранатометы различных систем, а в районе Авдеевки произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Неподалеку Верхнеторецкого вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета. На многочисленным обстрелы противника наши воины несколько раз открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - рассказали в штабе ООС.

О фактах нарушений режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ. Также сообщается, что в течение суток саперы разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 90 взрывоопасных предметов.

Напомним, обострение на Донбассе: 10 обстрелов за сутки, погиб украинский военнослужащий.