На Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима "тишины", один военный получил ранения

На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские воины несколько раз открывали огонь в ответ

На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские воины несколько раз открывали огонь в ответ

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Большинство из них были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что у Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь и из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного - и с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника быстро доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - отмечают в штабе.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь.

С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в Донбассе зафиксировали обострения на Донбассе: 10 обстрелов в сутки, погиб украинский военнослужащий.