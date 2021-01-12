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На Донбасі бойовики вісім разів обстрілювали сили ООС із мінометів та гранатометів
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12 січня 2021, 18:05 5

На Донбасі бойовики вісім разів обстрілювали сили ООС із мінометів та гранатометів

12 січня 2021, 18:05 5
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Українські військові вели вогонь у відповідь на ворожі обстріли
Українські військові вели вогонь у відповідь на ворожі обстріли
Фото: із відкритих джерел
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12 січня, упродовж доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків... застосували і автоматичні та станкові протитанкові гранатомети”, - йдеться в повідомленні.

Також в районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне противник застосовував проти українських військових гранатомети різних систем, а біля Авдіївки здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї.

Неподалік Верхньоторецька збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета. На численні обстріли противника наші воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - розповіли в штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ. Також повідомляється, що упродовж доби сапери розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 90 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, загострення на Донбасі: 10 обстрілів за добу, загинув український військовослужбовець.

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