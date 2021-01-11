Боевики вблизи Песков открыли огонь: погиб украинский военный
Украинская сторона подготовила и направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ
Украинская сторона подготовила и направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ
Боевики сегодня, 11 января, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Песков. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, пишет RegioNews.
Обстрел произошел сегодня около 15:30. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сразу же ввела "режим тишины" и выдвинула требование о прекращении огня.
Кроме того, украинская сторона подготовила и направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Напомним, за прошедшие сутки боевики стреляли вблизи Авдеевки и Водяного.
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